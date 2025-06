Piazza Affari in rialzo spinta da rally chip e scissione holding franco-italiana

Piazza Affari brilla, trainata dal rally dei chip e da scottanti novità in arrivo dalla holding franco-italiana. Con un guadagno del 6,4% per St, l’indice Ftse Mib avanza dello 0,3%, mentre il mercato osserva con interesse le possibili scissioni che potrebbero rivoluzionare il panorama industriale. In un contesto di trasformazione tecnologica e geopolitica, questa dinamica potrebbe segnare un punto di svolta per investitori e aziende. Non perdere di vista

Piazza Affari si muove in rialzo sostenuta dal rally di St (+6,4%) in scia al rialzo dei chip in Europa e delle indiscrezioni su una scissione allo studio per la holding di controllo dove convivono il Mef e la Banque publique d'investissement francese. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,3% mentre da contrappeso fanno le banche e i titoli dell' energia: Italgas cede l'1,2%, Enel lo 0,58%, Mps l'1,11% e Mediobanca lo 0,92 per cento. Le azioni dei produttori europei di chip stanno correndo dopo che la società americana ON Semiconductor ha dichiarato di vedere segnali di ripresa generalizzata nella domanda.

