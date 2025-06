Piatek lascia l’Europa | l’ex Milan vola in Qatar dopo il rilancio in Turchia

L'ex attaccante del Milan, Krzysztof Piatek saluta il calcio europeo per una nuovissima avventura in Qatar. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Piatek lascia l’Europa: l’ex Milan vola in Qatar dopo il rilancio in Turchia

Altri articoli sullo stesso argomento

Calciomercato estero, nuova avventura per Piatek! Lascia la Turchia per andare in… Qatar. Firma con l’Al Duhail - Krzysztof Piatek intraprende un nuovo entusiasmante viaggio: lascia la Turchia e approda in Qatar con l'Al Duhail.

Segui queste discussioni su X

Ex granata - Il pistolero Piatek lascia la Turchia e l'Europa. Ecco dove giocherà Tweet live su X

Lotus Type 125 Unleashed: Catalunya GP Domination in Real Racing 3! ?? #RealRacing3 #F1 #mobilegaming