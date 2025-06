Piantedosi sul caso del professore di Marigliano sospeso | Dubbi sull’idoneità a educare i giovani

Il ministro Piantedosi alza il velo su un tema cruciale: l'importanza di educatori che siano anche modelli di comportamento. In un'epoca in cui i social media influenzano profondamente le nuove generazioni, il caso del professore di Marigliano è solo la punta dell'iceberg. È fondamentale riflettere su chi affidiamo il compito di formare i giovani, perché l'educazione va oltre il sapere. La responsabilità, oggi più che mai, è da prendere sul serio.

MILANO, 4 GIUGNO 2025 – “Non è solo una questione di insegnamento, ma di essere un modello di riferimento per i giovani”. Con queste parole il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato il caso del docente sospeso cautelarmente in seguito a un commento social rivolto alla figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Intervenuto a Sky TG24 Live in Milano, Piantedosi ha sottolineato che, al di là dell’episodio specifico e del tentato suicidio riportato dai media, il quadro complessivo solleva dubbi sull’idoneità della persona a svolgere una missione tanto delicata. La vicenda ha suscitato un ampio dibattito pubblico, con reazioni contrastanti sull’equilibrio tra libertà di espressione e responsabilità connesse al ruolo educativo. 🔗 Leggi su Primacampania.it