Piantedosi | Su Dl Sicurezza forte gradimento cittadini Il ponte sullo Stretto? Controlli rigidi

Piantedosi sottolinea il forte gradimento dei cittadini per il DL Sicurezza, evidenziando un desiderio condiviso di maggiore tutela e controlli più rigidi. La richiesta di sicurezza, però, non deve trasformarsi in uno Stato di Polizia o in un modello repressivo, ma rappresenta una risposta equilibrata alle esigenze di tutela di tutti i cittadini. È fondamentale trovare un giusto equilibrio tra sicurezza e rispetto dei diritti.

Sul Decreto sicurezza «c'è un forte gradimento dei cittadini» che chiedono più sicurezza «non come espressione di uno Stato di Polizia o un modello di tipo.

Zona rossa e decreto Sicurezza, affondo di Piantedosi: «Sto con la Prefettura di Padova. E il diritto di manifestare non è aggredire la polizia» - L'intensa confinamento della zona rossa e le dichiarazioni di Piantedosi sul decreto sicurezza evidenziano il dibattito tra tutela dei diritti e ordine pubblico.

Con le novità contenute nel decreto sicurezza, "i minori non rischiano assolutamente nulla, finché non utilizzano in modo strumentale la libertà di associarsi e di manifestare per atti surrettizi", spiega il ministro #Piantedosi a #LiveIn Milano. ? https://tinyurl.co Tweet live su X

#LiveIn Milano. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Sulla manifestazione del 7 giugno a sostengo di Gaza non abbiamo preoccupazioni preventive per la sicurezza" ? https://tinyurl.com/4bttekuk Tweet live su X