Pianosa firmato il protocollo d' intesa per la valorizzazione dell' isola

Svelata una nuova era per l’Isola di Pianosa! È stato firmato un protocollo d’intesa che promette di trasformare questo angolo paradisiaco in un modello di valorizzazione sostenibile. Le istituzioni collaboreranno per rigenerare il territorio, promuovendo crescita sociale e sviluppo. In un momento in cui il turismo responsabile è sempre più al centro del dibattito, Pianosa si prepara a diventare un faro di innovazione e bellezza. Non perdere l'occasione di scoprirne il potenziale!

Ha preso il via il progetto di valorizzazione e riqualificazione dell’Isola di Pianosa, grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra istituzioni nazionali e locali che prevede iniziative di rigenerazione urbana, crescita sociale e sviluppo territoriale. L’accordo è stato firmato oggi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Pianosa, firmato il protocollo d'intesa per la valorizzazione dell'isola

