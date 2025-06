' Pianisti sotto l’arco' al via il concorso rivolto a giovani musicisti under 35 | come partecipare

Se sei un giovane pianista under 35 e sogni di brillare sotto i riflettori, non perdere l'occasione! Al via “Pianisti sotto l'arco”, un concorso che apre le porte ai talenti emergenti. Organizzato da Asteria Space, spazio culturale di Bitonto, questa è la tua chance di far ascoltare il tuo talento e lasciare il segno. Scopri come partecipare e preparati a vivere un’esperienza musicale indimenticabile!

Asteria Space, lo spazio culturale di Bitonto fondato nel 2019 dalla giornalista e manager culturale Alessandra Savino grazie al bando PIN della Regione Puglia, celebra il suo sesto anniversario con un evento speciale in programma il 21 giugno 2025, in occasione della 31ª edizione della Festa. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - 'Pianisti sotto l’arco', al via il concorso rivolto a giovani musicisti under 35: come partecipare

Altri articoli sullo stesso argomento

Giovani pianisti sotto l’Arengario - Giovani talenti pianisti sotto l’arengario di Monza: un nuovo capitolo del tradizionale appuntamento con il pianoforte in centro.

Segui queste discussioni su X

Stasera alle 20.30 sul mio canale YouTube. Segui il link qui sotto #robertoprosseda #riflessionimusicali #divulgazionemusicale Tweet live su X