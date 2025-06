Phasmophobia il videogioco horror diventa un film Blumhouse

Phasmophobia, il videogioco che ha fatto tremare milioni di giocatori, si prepara a sbarcare sul grande schermo grazie a Blumhouse! Questa notizia si inserisce in un trend sempre più forte: i film tratti da videogiochi stanno conquistando il pubblico. Sarà interessante scoprire come la tensione e l'atmosfera inquietante del gioco verranno tradotte in pellicola. Riuscirà Blumhouse a sorprendere i fan e a portare il brivido dell’incubo virtuale nella realtà?

Phasmophobia, grande successo dei Kinectic Games per Windows e console, diventerà un film horror a cura dell'indefessa Blumhouse, che spera in un altro centro, dopo Five Nights at Freddy's. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Phasmophobia, il videogioco horror diventa un film Blumhouse

In Arrivo il Film di Phasmophobia: Il Videogioco Horror al Cinema! Tutti i Dettagli - Il brivido di Phasmophobia è pronto a invadere le sale cinematografiche! Blumhouse e Atomic Monster portano il fenomeno videoludico sul grande schermo, promettendo un'esperienza horror senza precedenti.

Phasmophobia si rinnova: in arrivo "Chronicle", il più grande aggiornamento di sempre

