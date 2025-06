Phase Motion Control scatta la cassa integrazione | preoccupazione per il futuro di 170 lavoratori

La notizia della cassa integrazione straordinaria alla Phase Motion Control segna un momento critico per i 170 lavoratori coinvolti. Un’azienda che, fino a poco tempo fa, era simbolo di crescita e innovazione nel settore, ora affronta sfide in un contesto economico incerto. Questo episodio evidenzia come anche le realtà più promettenti possano trovarsi a dover fare i conti con l’imprevedibilità del mercato. Cosa riserverà il futuro per questi professionisti?

Scatta la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi - dal prossimo 1 luglio - alla Phase Motion Control, con grande preoccupazione dei suoi 170 lavoratori e dei sindacati. L'azienda genovese negli ultimi dieci anni ha visto una crescita esponenziale dal punto di vista dell'occupazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Phase Motion Control, scatta la cassa integrazione: preoccupazione per il futuro di 170 lavoratori

Approfondimenti da altre fonti

Phase punta su batterie e riciclo di terre rare

Si legge su ilsole24ore.com: E finora ci siamo riusciti». Marco Venturini sceglie un efficace paragone per descrivere, in una frase, Phase Motion Control, l’azienda di cui è direttore generale nonché uno dei fondatori.

Phase Motion Control produce i muscoli dei robot

Lo riporta repubblica.it: Il potente obiettivo astronomico verrà costruito sulle Ande. E al progetto lavora anche un'azienda italiana, la Phase Motion Control. Phase è un'azienda fondata nel 1985, che opera nel settore ...

Phase Motion Control, negli spazi dell’ex Piaggio Aerospace

Si legge su ligurianotizie.it: Phase Motion Control, negli spazi dell’ex Piaggio Aerospace nasce il nuovo centro di ricerca per il controllo dell’energia Phase Motion Control, negli spazi dell’ex Piaggio Aerospace.