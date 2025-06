Petronas perde la commessa olio Selenia Stellantis sceglie i francesi di Total

Dopo 112 anni di successi, Petronas perde una delle sue più grandi commesse, lasciando il suo storico olio Selenia. La decisione di Stellantis di affidarsi ai francesi di Total segna un cambiamento epocale nel panorama automobilistico italiano. Un colpo duro per l’industria e per la fiducia nel nostro mercato. Ma cosa significa davvero questa scelta per il futuro? Scopriamolo insieme, perché le conseguenze sono destinate a riscrivere le regole del settore.

Petronas perde la commessa storica dell’olio motore Selenia a fine 2025 dopo 112 anni di produzione e in un attimo sembra sgretolarsi il castello di certezze in cui finora ha confidato chiunque abbia creduto ai piani di Stellantis che riguardano il nostro Paese. Ad annunciarlo la compagnia nazionale malese, colosso dell’energia, in un incontro informale . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Petronas perde la commessa olio Selenia, Stellantis sceglie i francesi di Total

