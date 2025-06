Pescara Riccardo Zappone picchiato con un bastone di legno | la rissa brutale prima dell’arrivo della polizia col taser Tre indagati per lesioni

Una tranquilla giornata a Pescara si è trasformata in una scena di violenza estrema: Riccardo Zappone, 30 anni, è stato brutalmente picchiato con un bastone di legno durante una rissa sfociata nel tragico decesso. Tre persone sono ora indagate per lesioni gravi, mentre la procura cerca di fare luce su uno degli episodi più sconvolgenti della città. La verità si sta facendo strada tra ferite e tensione.

Sarebbe stato «percosso con violenza, anche mediante l’uso di un bastone di legno, sino a subire ferite sanguinanti», Riccardo Zappone, il 30enne deceduto ieri dopo un intervento della polizia in cui è stato utilizzato il taser. È quanto sostiene la procura in relazione ai fatti avvenuti martedì 3 giugno in un’officina del quartiere San Donato di Pescara. Per la morte di Zappone ci sono ora tre indagati. I tre – rispettivamente di 61, 55 e 37 anni – avrebbero preso tutti parte alla rissa costata la vita al 30enne. L’ipotesi di reato formulata a loro carico è quella di lesioni volontarie aggravate dall’uso dell’arma e dal numero delle persone. 🔗 Leggi su Open.online