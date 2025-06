Pescara Riccardo Zappone 30 anni morto dopo l’uso del taser Quanto è sicuro l’uso di armi a impulsi elettrici?

A Pescara, la tragica morte di Riccardo Zappone, 30 anni, dopo l'uso del taser da parte della polizia, riaccende il dibattito sulla sicurezza delle armi a impulsi elettrici. Questi strumenti, sempre più utilizzati in contesti di ordine pubblico, sollevano interrogativi sul loro impatto e sulle procedure adottate dalle forze dell'ordine. È fondamentale riflettere: quanto è davvero sicuro il loro impiego in situazioni critiche? Un tema che merita un’approfondita anal

La polizia, intervenuta per una lite in strada, avrebbe usato il taser per immobilizzare il giovane, che avrebbe opposto resistenza. Portato in Questura, Zappone ha accusato un malore ed è morto poco dopo.

Riccardo Zappone muore a 30 anni dopo l’arresto con taser: indaga la Procura di Pescara - La tragica morte di Riccardo Zappone, avvenuta dopo un arresto a Pescara, riaccende il dibattito sull'uso dei taser da parte delle forze dell'ordine.

Pescara, un trentenne fermato dalla polizia muore dopo essere stato colpito dal taser. Si chiamava Riccardo Zappon: “Ha opposto resistenza”. Dopo 20 minuti, il malore. @amantovani71 Tweet live su X

La rissa, il taser, l’arresto: morire a 30 anni a Pescara Per Riccardo Zappone un arresto cardiaco in questura La procura apre un’inchiesta Sarà fatta l’autopsia, ma nei precedenti l’esame non si è rivelato risolutivo @oiramdivito Tweet live su X

