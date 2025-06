Pescara morte del trentenne colpito con il taser | c’è un indagato

A Pescara, la tragica morte di Riccardo Zappone, colpito da un taser, riaccende il dibattito sulla gestione delle crisi psicologiche e sull'uso della forza da parte delle forze dell'ordine. Un meccanico è indagato per una lite che ha preceduto l'intervento. La storia di Riccardo, un ragazzo fragile con precedenti TSO, mette in luce la necessità di strategie più umane e di comprensione verso chi vive nella vulnerabilità. Come affrontiamo queste situazioni?

Si tratta del meccanico con cui Riccardo Zappone ha avuto una lite poco prima dell’intervento della polizia. Ragazzo fragile, con disturbi psicotici, la vittima aveva già subito diversi tso. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Pescara, morte del trentenne colpito con il taser: c’è un indagato

