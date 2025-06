Pescara 30enne morto dopo intervento con un taser | tre indagati per la rissa

Una tragedia scuote Pescara: Riccardo Zappone, 30 anni, muore dopo un intervento con il taser durante un episodio di violenza. Le indagini puntano a chiarire le circostanze di questa drammatica perdita, con tre indagati per la rissa che ha preceduto il decesso. La comunità si interroga sulle responsabilità e sulla sicurezza delle operazioni di polizia in situazioni di alta tensione. Proseguiranno le indagini per fare luce su un caso che ha sconvolto tutti.

Proseguono le indagini sulla morte di Riccardo Zappone, l'uomo di 30 anni deceduto ieri all'ospedale di Pescara per un arresto cardiocircolatorio a seguito di un intervento con il taser da parte della polizia. Tre persone, che avrebbero preso parte alla rissa in cui √® rimasto coinvolto il giovane, sono attualmente indagate per il reato di lesioni. La colluttazione sarebbe avvenuta in un'officina del quartiere San Donato a¬†Pescara. Nel frattempo, √® stata effettuata oggi l'autopsia sul corpo della vittima. "Che motivo c'era di arrestarlo se le forze dell'ordine lo conoscevano bene e sapevano chi fosse e che tipo di patologia avesse? Non era opportuno che fosse chiamato il 118 e ordinato il ricovero in trattamento sanitario obbligatorio come era stato fatto le altre volte? Era davvero necessario utilizzare quella pistola elettrica?", ha detto il padre del 30enne, Andrea Zappone. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it