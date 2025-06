Perugia i Modena City Ramblers in piazza IV Novembre | il concerto per la Cgil e per il sì ai referendum

trasformerà in un grande happening di musica e impegno civile, con i Modena City Ramblers pronti a scaldare il cuore di tutti. Un evento imperdibile che unisce passione, cultura e solidarietà per sostenere la campagna della Cgil e i futuri passi verso un’Italia più giusta. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, dove la musica diventa voce di cambiamento. Vi aspettiamo numerosi per condividere questa festa di libertà e partecipazione!

La campagna della Cgil per il Sì ai cinque Referendum su lavoro e cittadinanza, in programma l’8 e 9 giugno, si chiude a Perugia nella serata di venerdì 6 giugno con una grande festa nel centro storico della città. In piazza IV Novembre, dove verrà allestito il palco, a partire dalle 21 si. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, i Modena City Ramblers in piazza IV Novembre: il concerto per la Cgil e per il sì ai referendum

Segui queste discussioni su X

“Sul tetto d’Europa” il racconto del trionfo di ieri del @CorSport! #goSir #BlockDevils #perugia #campioni #EuropeanChampions Tweet live su X