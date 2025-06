Personal trainer fasulli i professionisti insorgono | Diffidate di chi vi propone lezioni in sala pesi a 10 euro

In un'epoca in cui il benessere è diventato una priorità, la figura del personal trainer deve essere tutelata. Attenzione a chi offre lezioni a prezzi stracciati: spesso si nasconde un'assenza di competenza e professionalità. I fondatori di 0.2 Fitness, Gianluca Boresta e Indrit Belba, alzano la voce contro questa deriva, invitando a investire in qualità piuttosto che in occasioni risparmiose. La tua salute merita solo il meglio!

Professionisti del fitness spodestati da appassionati che, all’occorrenza, si spacciano per personal trainer pur non possedendo la benché minima traccia di un attestato. Una deriva rispetto alla quale i gestori delle palestre targate 0.2 Fitness, Gianluca Boresta e Indrit Belba, hanno molto da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Personal trainer fasulli, i professionisti insorgono: “Diffidate di chi vi propone lezioni in sala pesi a 10 euro”

Leone XIV e lo sport, il suo personal trainer: "E' in gran forma ma non sapevo chi fosse" - Leone XIV, una figura di sorprendente vitalità, ha recentemente rivoluzionato la sua routine sportiva grazie al personal trainer Valerio Masella.

Magre a tutti i costi, polemica sul farmaco per il diabete Il personal trainer Alessandro Gubbini: "Per rimettersi in forma serve dieta, allenamento e costanza"

Mirco Leonardo - Nutrizionista e Personal Trainer Vi accompagnerà verso un migliore stile di vita in cui si uniscono educazione alimentare e attività fisica.

Rimini, personal trainer fasulli, i professionisti insorgono: “Diffidate di chi vi propone lezioni in sala pesi a 10 euro”

Secondo corriereromagna.it: Professionisti del fitness spodestati da appassionati che, all’occorrenza, si spacciano per personal trainer pur non possedendo la benché minima ...

Trainer fasulli e diete miracolose, allarme anche a Siena e in Toscana: la denuncia Federconsumatori

Da radiosienatv.it: Con l’arrivo dell’estate e la pressione sociale verso l’“essere in forma”, cresce in Toscana – come nel resto del Paese – un fenomeno preoccupante: quello dei programmi dimagranti e dei pacchetti fitn ...

“Trainer fasulli e diete miracolose, allarme anche in Toscana”: la denuncia Federconsumatori

Segnala versiliatoday.it: Con l’arrivo dell’estate e la pressione sociale verso l’“essere in forma”, cresce in Toscana – come nel resto del Paese – un fenomeno preoccupante: quello dei programmi dimagranti e dei pacchetti fitn ...