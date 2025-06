Persino Travaglio prende a sberle la sinistra sull’astensione ai referendum Hanno lo sdegno selettivo

...lo sdegno selettivo è un grave errore. In un momento in cui la partecipazione democratica è fondamentale, Travaglio mette in luce le contraddizioni di una sinistra che sembra disinteressata al dibattito pubblico. Questo episodio si inserisce in un trend più ampio di disaffezione verso la politica: la sfida è recuperare il dialogo con gli elettori e riaccendere la passione per il voto. Un invito a riflettere sul futuro della democrazia!

Persino Marco Travaglio su Fatto quotidiano sbeffeggia la sinistra sui referendum dell’8 e 9 giugno. Una sinistra abbarbicata sulle parole del premier Meloni che ha annunciato di andare a votare, di presentarsi alle urne, per non votare i referendum. Il direttore del Fatto non le manda a dire a chi si adonta e si ammanta di sdegno. Perché per lui – non certo imputabile di simpatie meloniane, c’è un altro elemento “di ancor peggiore dell’istigazione all’astensione: lo sdegno selettivo di chi accusa chi la pratica, scordandosi di aver fatto lo stesso”. Travaglio dà un ceffone in pieno volto a i radicali, al Pd, a Renzi, le cui furiose dichiarazioni contro l’astensioni imperversano su quotidiani e talk-show. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Persino Travaglio prende a sberle la sinistra sull’astensione ai referendum. Hanno lo “sdegno selettivo”

