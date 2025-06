Permessi 104 per andare in RSA scatta il licenziamento

In un momento in cui il dibattito sui diritti e le agevolazioni per le persone con disabilità è più acceso che mai, la decisione della magistratura di intervenire sugli abusi dei permessi Legge 104/1992 segna un punto cruciale. È fondamentale ricordare che questi permessi non sono solo un diritto, ma una responsabilità. L'uso improprio non solo danneggia chi ne ha realmente bisogno, ma mina la fiducia nel sistema. La corretta applicazione di queste norme è essenziale per garantire sostegno a

La magistratura interviene frequentemente sugli abusi dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 1041992, per garantire che questi benefici siano utilizzati esclusivamente per la finalità di assistere familiari con disabilità grave. In effetti l’uso improprio delle agevolazioni, ad esempio per attività personali non correlate all’assistenza, è una violazione dei principi di buona fede, diligenza e correttezza contrattuale, e giustifica il licenziamento per giusta causa (senza preavviso). Una recente decisione della Corte di Cassazione, l’ ordinanza 59482025, ha nuovamente affrontato questi temi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Permessi 104 per andare in RSA, scatta il licenziamento

