Perfezionismo una gabbia che minaccia la serenità Come liberarsene

Il perfezionismo, un tempo celebrato come la chiave del successo, si rivela ora una gabbia che ci priva della serenità. In un mondo dove l’auto-realizzazione è sempre più centrale, ci troviamo a combattere con aspettative irrealistiche. Come liberarsene? Riscoprire il valore dell'imperfezione, abbracciando i nostri limiti e tornando a godere dei piccoli momenti quotidiani. Perché la vera felicità non è nella perfezione, ma nell'autenticità.

I l perfezionismo dilaga, come un’ombra tossica. Prima veniva considerato un tratto positivo della personalità, quasi che questo pretendere di più da noi stessi, sempre di più, ci mantenesse in riga, forgiasse il carattere, spingesse l’intera stirpe umana verso un progresso indefinito. Da qualche tempo invece si è capito che il suo lato oscuro minaccia la serenità e, per paradosso, la possibilità di raggiungere il successo. Depressione: come capire quando chiedere aiuto X Il perfezionismo incontrollato non è solo l’aspirazione al dieci, la garanzia di affidabilità, ma l’angoscia di non sentirsi mai abbastanza bravi, belli, amati, apprezzati. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Perfezionismo, una gabbia che minaccia la serenità. Come liberarsene

