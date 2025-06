Perentorio sei a zero protagonista assoluto Michele Mecarelli Il Club Ancona non si ferma più quinta di fila Saronno demolita basterà un pari per la A2

Il Tennis Club Ancona continua a macinare successi nella Serie B1, con una vittoria schiacciante per 6-0 contro Saronno. Il protagonista assoluto, Michele Mecarelli, sta scrivendo una pagina storica per il club, ora a un passo dalla promozione in A2. Questo trionfo non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo di determinazione e passione che contagia la città. Siamo pronti a sognare in grande!

Il Tennis Club Ancona non si ferma più e conquista la quinta giornata del campionato nazionale di Serie B1, demolendo lo Sporting Club Saronno con un perentorio 6-0 che sa di sentenza. Una vittoria schiacciante che porta i dorici sempre più vicini alla finalissima per la promozione in Serie A2. Dopo il 4-2 rifilato alla Torres Sassari, la squadra di coach Quintiliani ha confermato il proprio momento magico spazzando via l'ultima della classe con una prestazione perfetta su tutti i fronti. Quattro vittorie e un pareggio in cinque partite: il ruolino di marcia è da categoria superiore. Protagonista assoluto Michele Mecarelli che ha liquidato Davide Brindisi con un secco 6-3 6-1, confermando l'ottimo momento di forma dopo il convincente rientro contro Sassari.

