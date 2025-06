Perdita nell' acquedotto Presidiana | ecco le zone di Cefalù Campofelice e Termini senz' acqua fino al 5 giugno

Un'interruzione idrica che colpisce Cefalù, Campofelice e Termini Imerese fa emergere una questione cruciale: la gestione delle risorse idriche in Sicilia. Con la riparazione dell'acquedotto Presidiana prevista fino al 5 giugno, i cittadini si trovano a fare i conti con una realtà che richiede attenzione e responsabilità. Non è solo un problema locale, ma parte di un trend globale che chiede soluzioni sostenibili per l'acqua. Come reagiremo?

L'acquedotto Presidiana, nel tratto da Cefalù fino a Termini Imerese, è fuori uso a causa di "una perdita rilevante". Lo ha comunicato Amap, informando i cittadini che "le attività di riparazione, prontamente avviate, si protrarranno fino a giovedì 5 giugno, salvo imprevisti". I disservizi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Perdita nell'acquedotto Presidiana: ecco le zone di Cefalù, Campofelice e Termini senz'acqua fino al 5 giugno

Leggi anche questi approfondimenti

Ex Ilva, perdita di gas nell'acciaieria 2 - Questa mattina si è registrata una perdita di gas nell'acciaieria 2 dello stabilimento Acciaierie d'Italia (ex Ilva) di Taranto.

Segui queste discussioni su X

NVIDIA NON PUÒ ABBANDONARE LA CINA NONOSTANTE LA CRESCENTE DOMANDA ALTROVE Nonostante la forte domanda globale per i suoi chip per l’intelligenza artificiale, Nvidia non può permettersi di abbandonare la Cina, seconda economia mo Tweet live su X

Questo è un articolo che viene dal futuro, sulla crisi idrica che vivremo nell’estate che sta arrivando. L’Italia entra nell’estate del 2025 sotto la minaccia concreta di una crisi idrica che era stata annunciata e prevista con largo anticipo. Non un’emergenza imprev Tweet live su X

Ora vi spiego pure l'interpretazione di favore, del tutto plausibile ma sfornita di prove documentali inequivocabili, di chi sostiene che il passaggio di quel 31,05% sia avvenuto contestualmente alla escussione o in prossimità della stessa. Sfornita di prove inequi Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perdita nell'acquedotto di Presidiana, Cefalù e Termini Imerese senza acqua fino al 5 giugno

Da msn.com: Amap attraverso un comunicato fa sapere che fino al 5 giugno, «salvo imprevisti», l'acquedotto di Presidiana, che serve i territori di Termini Imerese e Cefalù, sarà fuori uso per «consentire la ripa ...

Fermo l’acquedotto Presidiana: ecco le utenze che subiranno disagi da Cefalù a Termini Imerese

Scrive cefalunews.org: AMAP informa che, al fine di consentire la riparazione di una perdita rilevante attivatasi nel territorio comunale di Cefalù, è stata costretta a porre fuori esercizio l’Acquedotto Presidiana, nel tra ...

Perdita nell'acquedotto Presidiana, disagi nell'erogazione tra Termini e Cefalù

Secondo palermotoday.it: Centinaia di utenze a secco per un guasto all'acquedotto Presidiana. L'Amap informa che ... comunale di Cefalù a causa di una copiosa perdita che interesserà anche Termini Imerese.