Percorsi di orientamento scuole secondarie di I grado e triennio superiori | candidature entro le 15 del 6 giugno

Il Ministero dell'Istruzione ha prorogato le candidature per i percorsi di orientamento nelle scuole secondarie, fino alle 15 del 6 giugno. Un'opportunità preziosa per gli studenti, che possono ora esplorare il loro futuro accademico e professionale con maggiore calma. In un momento in cui l'orientamento è cruciale per affrontare scelte formative sempre più complesse, questa iniziativa si rivela fondamentale per guidare i giovani verso il successo. Non perdere questa chance!

Con note del 14 e 16 maggio il Ministero dell'istruzione e del merito ha comunicato la proroga per le candidature da parte delle scuole agli avvisi finalizzati ai percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di I grado e nel triennio delle scuole secondarie di II grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

