Percorre la stessa strada per mesi e non si accorge di un autovelox | vigilante riceve 28mila euro di multe

Un vigilante di Nizza Monferrato si è ritrovato con 28mila euro di multe, colpevole di non aver notato un autovelox lungo il suo tragitto quotidiano. Questo caso solleva interrogativi sui rischi della routine e sull’attenzione che perdiamo nel ripetere gli stessi percorsi. In un’epoca in cui la distrazione è sempre più presente, è fondamentale risvegliare la nostra consapevolezza alla guida. La strada può riservare sorprese inattese!