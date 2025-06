perché un chilo di ciliegie a milano costa 25 euro

...preziosa delizia è il simbolo di un trend che porta la freschezza della stagione direttamente sulla nostra tavola. Nonostante il costo elevato, le ciliegie sono un inno alla convivialità e al piacere di condividere momenti all'aperto. Ogni morso è un richiamo alla bellezza della primavera: un invito a rallentare e godersi i piccoli piaceri della vita. Un investimento che vale la pena fare per un assaggio di dolcezza!

Occhieggiano, rosse, per lo più a forma di cuore, in cestini di plastica e, nonostante prezzi da capogiro, finiscono subito nel carrello della spesa: sono le ciliegie che, come ogni anno, ci dicono che la primavera è tornata, che è tempo di alleggerirsi di giacche e maglioni e di sedersi in balcone per sbocconcellare qualche frutto succoso. Quella ciliegia ha compiuto un lunghissimo cammino per arrivare fino a noi. Quando non importata, ha superato le insidie dei cambiamenti climatici, le minacce fitosanitarie, la carenza di manodopera specializzata e la volontà dei contadini di abbandonare i ciliegeti al loro destino, data la loro fragilità costantemente minacciata da siccità e bombe d'acqua.