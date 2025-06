Perché Sinner può guadagnare punti su Alcaraz nel ranking ATP | la situazione in vista delle semifinali

Jannik Sinner sta vivendo un Roland Garros da sogno, e la sua semifinale rappresenta un’opportunità d’oro per scalare posizioni nel ranking ATP. Con ogni vittoria, il talento italiano può guadagnare punti preziosi, avvicinandosi o persino superando Alcaraz nella classifica mondiale. Questa sfida si trasforma in un duello non solo di tecnica, ma anche di strategia. La domanda ora è: riuscirà Sinner a sfruttare al massimo questa occasione per mettere pressione sul leader?

Un’occasione per allungare in graduatoria. Jannik Sinner ha centrato uno dei suoi obiettivi nel Roland Garros 2025, ovvero replicare il raggiungimento della semifinale dell’anno scorso. Il pusterese si è imposto col punteggio di 6-1 7-5 6-0 contro il kazako Alexander Bublik, approdando al penultimo atto, in un percorso nel quale non ha disperso alcun set. Pertanto, Sinner ha risposto allo spagnolo Carlos Alcaraz, qualificato anch’egli in semifinale e opposto all’altro azzurro Lorenzo Musetti. Nell’ambito della classifica mondiale, però, il classe 2001 del Bel Paese ha un vantaggio legato alle scadenze nella graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché Sinner può guadagnare punti su Alcaraz nel ranking ATP: la situazione in vista delle semifinali

