Perché serve una nuova agenda Ue per l’America Latina L’analisi di Picaro Ecr

La 16esima plenaria del Forum interparlamentare Euro-Lat a Lima ha acceso i riflettori su una questione cruciale: l'urgenza di una nuova agenda UE per l'America Latina. In un contesto globale in rapido cambiamento, la cooperazione internazionale diventa fondamentale per affrontare sfide come la lotta alla criminalità organizzata e i flussi migratori. Un'opportunità imperdibile per intensificare i legami e promuovere le energie rinnovabili, chiave per il futuro sostenibile.

La cooperazione internazionale, l’accordo Mercosur, il Global Gateway, il ruolo delle energie rinnovabili, i flussi migratori, la lotta alla criminalità organizzata, la difesa della legalità internazionale. Di questo e di altro si è discusso a Lima, in Perù, alla 16esima plenaria del Forum interparlamentare Euro-Lat, che riunisce rappresentanti dei parlamenti europei e latinoamericani. Per l’Italia presente il vicepresidente Euro-Lat Carlo Fidanza, capodelegazione di Ecr e l’europarlamentare pugliese Michele Picaro che in questa conversazione con Formiche.net fa il punto sulle strategie e gli obiettivi Ue in quel fazzoletto di America. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché serve una nuova agenda Ue per l’America Latina. L’analisi di Picaro (Ecr)

