Perché non dovresti dare soldi agli ambulanti con i pappagallini se ami gli animali

Sostenere il benessere degli animali è diventato un tema centrale nella nostra società. Ma sapevi che dietro ai colorati pappagallini degli ambulanti si cela un oscuro sfruttamento? Spesso, questi uccelli vivono in condizioni disumane, private della loro libertà e salute. Non lasciarti ingannare dalla loro bellezza: ogni euro speso alimenta una catena di maltrattamenti. Segnalare tali situazioni è un gesto potente. Fai la tua parte!

I pappagallini esibiti dagli ambulanti per le foto con i turisti sono spesso vittime di sfruttamento e maltrattamenti. Dietro la loro bellezza si nascondono solitudine, mutilazioni e prigionia. Quando si assiste a questi episodi è bene segnalarlo alle autorità e non alimentare un simile abuso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché non dovresti dare soldi agli ambulanti con i pappagallini se ami gli animali

