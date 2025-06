Perché Kostic può giocare il Mondiale per Club con la Juventus

La Juventus si prepara a vivere un'esperienza straordinaria al Mondiale per Club negli Stati Uniti, un evento che mette in scena le migliori squadre del pianeta. Kostic avrà l'opportunità di brillare su un palcoscenico globale, contribuendo a scrivere la storia bianconera. Sarà interessante osservare come la Juve affronterà questa sfida, in un contesto dove le emozioni e il talento si intrecciano per creare momenti indimenticabili. Rimanete sintonizzati!

La Juventus è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ma io dico come cazzo si fa a giocare senza Tek Rugani Danilo De Sciglio Kostic Miretti Caviglia Rabiot Milik Kean Soulè Barrenecea Iling Jr. Arthur Alcaraz Djaló? Quest’anno siamo decisamente 10 spanne sotto in confronto all’anno scorso anche dopo aver Tweet live su X

#Milik resta alla #Juventus. #Kostic ha chance. Non cambia niente per #Chiesa: a differenza di #McKennie non gli viene proposto nemmeno un rinnovo al ribasso, #ThiagoMotta non lo considera consono al suo modello di gioco e non transige sull'ex viola Tweet live su X

Kostic: "Futuro? Per ora torno alla Juventus per giocare il Mondiale" ? https://ow.ly/ZV4t50W2kCi Tweet live su X