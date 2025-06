Perchè in Italia servono più eventi come Meet&Play

In Italia, eventi come Meetampplay sono essenziali per riscoprire la passione autentica per i videogiochi. Con opere straordinarie come "Clair Obscur: Expedition 33", è fondamentale ribadire l’importanza di esperienze curate e innovative. Mentre le grandi case si concentrano su profitti rapidi, noi vogliamo creatività e qualità. Scopriamo insieme come il panorama indie può rilanciare il settore e restituire ai giocatori il rispetto che meritano!

Quando escono capolavori inaspettati come Clair Obscur: Expedition 33 ci ricordiamo perchè siamo arrabbiati con le grandi case videoludiche: molti giochi negli ultimi anni hanno dimostrato di essere poco curati, i giocatori vengono utilizzati gratuitamente come tester (anzi, troppo spesso siamo ancora noi giocatori a pagare per poter “provare in anteprima” le versioni alpha e beta), il costo del prodotto è elevato e non è assolutamente giustificato dall’esperienza che offre – sia in termini di durata dell’intrattenimento che di gameplay vero e proprio. Però poi, alla fine, ritorniamo sempre a comprare il gioco successivo convinendoci che questa volta andrà meglio e che comunque funziona così, che ci vuoi fare – una sorta di sindrome di Stoccolma collettiva. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Perchè in Italia servono più eventi come Meet&Play

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fermato in monopattino in centro perché senza casco, è irregolare in Italia - Un normale controllo per il mancato uso del casco su un monopattino si è trasformato in un intervento straordinario a Ferrara.

Segui queste discussioni su X

Ti chiami Kimi Antonelli, sei il nuovo fenomeno italiano della Formula Uno, e ieri sera hai deciso di andare a vedere Virtus-Milano. Del resto sei bolognese e hai il basket nel dna. La tv, com'è normale che sia, ti ha inquadrato per tutta la partita perchè non capit Tweet live su X

“Dagospia non si può fermare in Italia perché sono i giornalisti e gli editori a non credere nei loro giornali, a soffrire quando i loro articoli vengono pubblicati soltanto dalla testata che paga loro lo stipendio. E segnalare all’editore la “ripresa” da Dagospia è gar Tweet live su X