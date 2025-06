Perché Florian Willet attivista del suicidio assistito si è tolto la vita Accompagnò una donna a morire nella capsula Sarco e fu accusato di averla strangolata

Florian Willet, attivista per il suicidio assistito, ha scelto di porre fine alla sua vita dopo essere stato coinvolto in un caso giudiziario controverso. La sua storia riporta l'attenzione su un tema caldo: la legalizzazione del suicidio assistito. Willet, che promuoveva dispositivi innovativi come la capsula Sarco, ha visto i suoi ideali infrangersi contro un sistema giudiziario poco comprensivo. È un triste monito sull’urgenza di affrontare il dibattito etico e

Lo scienziato tedesco si batteva da anni per la legalizzazione del suicidio assistito con dispositivi innovativi, come la capsula Sarco. Ma il caso giudiziario esploso dopo il primo utilizzo del macchinario lo ha travolto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Perché Florian Willet, attivista del suicidio assistito, si è tolto la vita. Accompagnò una donna a morire nella capsula Sarco e fu accusato di averla strangolata

