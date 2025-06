per le celeb la gonna si allunga da mini a midi e la tendenza fa da barometro economico

Nel mondo della moda, le tendenze non sono mai solo un capriccio: parlano di stili di vita, di emozioni e, talvolta, dell'andamento economico. Quest'estate, la gonna midi si erge a simbolo di eleganza e versatilità , conquistando i cuori delle celeb da Julianne Moore a Kendall Jenner. Scopriamo insieme perché questo capo, né lungo né corto, è diventato il must-have delle stars e il barometro dello stile contemporaneo.

N é lunga, né corta. In una parola, midi. A discapito delle temperature in crescita, sembra proprio la gonna estiva del momento. Avvistata a tutte le sfilate Primavera-Estate 2025, non è passato poi molto perché finisse per vestire tutte le star celebri per il loro stile, da Julianne Moore a Kendall Jenner a Daisy Edgar-Jones. Gonna midi in satin: 5 look ricercati da copiare X Leggi anche › Cartoline dal passato. Gli star look estivi più iconici da copiare ancora oggi La via di mezzo oggi sembra la strada più elegante da seguire. E non è di certo un caso: insieme ai look delle celebrità in gonna midi, torna anche un’altrettanto famosa teoria, secondo cui la ritrovata tendenza della gonna midi preannuncerebbe la recessione. 🔗 Leggi su Iodonna.it