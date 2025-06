Per la terza volta Renato Bircolotti starter e mossiere di grande fama e protagonista nei più importanti ippodromi italiani salirà sul verrocchio di Piazza del Campo

Renato Bircolotti, una vera icona del mondo dell'ippica, è pronto a tornare sul verrocchio di Piazza del Campo per la terza volta! La sua nomina, approvata dalla Giunta Comunale di Siena e dai Capitani delle Contrade, segna un momento cruciale per il Palio, un evento che affonda le radici nella tradizione e rivive ogni anno con passione. Preparati a vivere un'emozione unica, dove storia e competizione si intrecciano in un abbraccio avvincente!

Arezzo, 4 giugno 2025 – . La nomina ufficiale è arrivata dopo la Delibera della Giunta Comunale di Siena e su proposta dei 10 Capitani delle Contrade che correranno la Carriere del 2 luglio. Dopo mesi di voci che si rincorrevano, ieri, con la delibera del comune di Siena, è arrivata l’ufficialità. Renato Bircolotti è stato confermato Mossiere per la Palio del mese di Luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano. Nel giorno dell’estrazione delle contrade partecipanti alla Carriera del 2 luglio i Capitani, seguendo l’articolo 30 del regolamento, hanno comunicato all’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Nicoletta Fabio, la proposta di nomina di Renato Bircolotti come Mossiere per la Carriera di luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Per la terza volta, Renato Bircolotti, starter e mossiere di grande fama e protagonista nei più importanti ippodromi italiani, salirà sul verrocchio di Piazza del Campo

Altri articoli sullo stesso argomento

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Segui queste discussioni su X

Nuova beffa dell'intelligence ucraina ai danni di Mosca, dopo il blitz dei droni con la distruzione di diversi aerei strategici: i servizi segreti hanno colpito per la terza volta il ponte di Kerch in #Crimea, l'opera voluta da Putin che collega la penisola alla Russia Tweet live su X

I servizi di sicurezza ucraini hanno condotto un'altra operazione unica nel suo genere e hanno colpito per la terza volta il #ponte di #Crimea. Lo riferisce la Sbu ucraina, come riporta Rbc Ukraina. Secondo l'Sbu, l'operazione è durata diversi mesi. Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bircolotti verso il tris al Palio di Siena. Il mossiere ancora sul verrocchio

Riporta lanazione.it: La riconferma del castiglionese Renato ... Bircolotti come Mossiere per il Palio di Provenzano del luglio 2025. Salvo, dunque, intoppi sarà quindi lo starter castiglionese a salire per la terza ...

Il castiglionese Renato Bircolotti mossiere al Palio di Siena del 16 agosto

Da lanazione.it: Arezzo, 13 luglio 2024 – Sarà il castiglionese e dipendente del nostro Comune Renato ... la seconda volta in carriera dopo il suo esordio nell’edizione di luglio 2022. Renato Bircolotti ...