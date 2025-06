Per la carrozzina di mio figlio la Regione ora chiede 3mila euro

In un'epoca in cui l'inclusività dovrebbe essere la norma, la denuncia di Angelo Piersimoni fa riflettere: il costo di una carrozzina elettrica per suo figlio Valerio, affetto da distrofia muscolare, è un colpo al cuore. Nonostante le promesse del sistema sanitario, restano a carico delle famiglie spese insostenibili. Un segnale allarmante su quanto sia ancora lunga la strada per garantire diritti fondamentali a chi vive quotidianamente una sfida.

Fano, 4 giugno 2025 – Una spesa imprevista di 3.100 euro per una c arrozzina elettrica che dovrebbe essere interamente a carico del sistema sanitario. È la denuncia di Angelo Piersimoni, 68 anni, padre di Valerio, un ragazzo di 34 affetto da distrofia muscolare di Duchenne, una malattia rara ed altamente invalidante riconosciuta come disabilità grave dalla Legge 104. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Nomenclatore Tariffario regionale nelle Marche, la famiglia si è vista costretta a coprire di tasca propria la parte restante del costo del presidio, non più riconosciuta dall’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Per la carrozzina di mio figlio la Regione ora chiede 3mila euro”

