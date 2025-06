Per il governo l’emergenza sono le proteste non gli evasori M5s abolirà il decreto Sicurezza | l’intervento di Scarpinato

Il Movimento 5 Stelle si fa portavoce di un cambiamento audace: l'abolizione del decreto Sicurezza. In un contesto di crescente tensione sociale, il senatore Scarpinato evidenzia come le vere emergenze non siano gli evasori, ma le proteste dei cittadini. Questo segnale mette in luce una nuova sensibilità politica, dove la sicurezza sociale e i diritti civili tornano al centro del dibattito. Una scelta che potrebbe ridisegnare il panorama politico italiano.

Il Movimento 5 stelle abolirà il decreto Sicurezza. Lo ha detto il senatore Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo, intervenendo a Palazzo Madama durante il dibattito sul provvedimento fortemente voluto dalla destra. “Il M5s non solo voterà contro questa legge, ma si impegnerà davanti agli elettori a inserire nel proprio programma politico al primo punto l’abolizione di questa legge vergogna e di ripristinare la legge costituzionali”, ha detto l’ex magistrato. Scarpinato ha fatto una lunga disamina sulle manifestazioni di dissenso espresse nel passato, citando gli scontri a Genova durante il G8 del 2001 e l’incursione nella scuola Diaz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Per il governo l’emergenza sono le proteste, non gli evasori. M5s abolirà il decreto Sicurezza”: l’intervento di Scarpinato

