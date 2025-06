Per il Golden Dome gli Usa si affidano a Bae Systems Costruirà gli intercettori in Orbita media

Gli Stati Uniti alzano il livello della sicurezza con il programma "Golden Dome", affidandosi a BAE Systems per costruire intercettori in orbita media. In un contesto di crescente minaccia globale dai missili ipersonici di Russia e Cina, il Pentagono punta su uno scudo spaziale che promette di garantire la protezione dell'intero territorio americano. Un passo decisivo verso un futuro dove la difesa aerea si fonde con l'innovazione tecnologica. Preparati a esplorare cosa significa davvero "proteggere il cielo".

Lo sviluppo di missili ipersonici da parte di Russia e Cina aveva da tempo indirizzato in orbita lo sguardo del Pentagono, portando gli Usa a puntare forte sullo scudo spaziale e progettando così uno scudo aereo anti-missile che potesse proteggere l’intero perimetro nazionale statunitense. Dall’annuncio dell’avvio operativo del 22 maggio, il programma Golden Dome, scudo missilistico e sistema di difesa spaziale con un costo stimato tra i 161 ed i 542 miliardi di dollari, vede oggi il colosso Bae Systems protagonista nell’assegnazione dei primi contratti. L’architettura del sistema Strutturato come una rete multilivello integrata e coordinata dalla US Space force, Iron Dome si articolerà su tre componenti principali: sensori orbitali multispettrali, capaci di rilevare lanci missilistici in fase iniziale; intercettori cinetici, per colpire i vettori ostili durante il volo; infrastrutture terrestri di comando, controllo e comunicazione che possano garantire l’interoperabilità con gli altri sistema di difesa Usa e Nato. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Per il Golden Dome gli Usa si affidano a Bae Systems. Costruirà gli intercettori in Orbita media

Corea del Nord critica lo scudo missilistico 'Golden Dome' di Trump: minaccia alla sicurezza - La Corea del Nord ha espresso vivace opposizione al piano di scudo missilistico "Golden Dome" proposto dal presidente Donald Trump, etichettandolo come una minaccia "molto pericolosa".

