Per il Comitato Porto-Città Il banchinamento del molo Clementino è un gigante che poggia su una montagna di bugie

Il banchinamento del Molo Clementino si trasforma in una battaglia di verità. Per il Comitato Porto Città, si tratta di un gigante fondato su false promesse. A Ancona, la proposta di attracco per mega navi da crociera solleva interrogativi sul futuro della città e sull'impatto ambientale. In un'epoca in cui sostenibilità e turismo responsabile sono diventati imperativi, sarà interessante vedere se questa visione potrà davvero prendere piede o se rimarrà solo un sogno infranto.

ANCONA – Il Comitato Porto Città torna a parlare della propria contrarietà al banchinamento del Molo Clementino al fine di destinarlo all'attracco delle grandi navi da crociera. E lo fa prendendo spunto da una dichiarazione della Marina militare sul nuovo e vecchio Piano regolatore portuale.

