Per gli sfollati di Bagnatica già raccolti 40 mila euro E sabato cena di solidarietà

A Bagnatica, la comunità si unisce con straordinaria generosità: già raccolti 40 mila euro per sostenere le famiglie colpite dall’esplosione. Sabato 7 giugno, non perdere la cena di solidarietà alla Cascina Fuì di Costa Mezzate! Un evento che non solo alimenta il corpo, ma nutre anche lo spirito collettivo. Partecipa e fai la differenza: ogni gesto conta in tempi di difficoltà!

Bagnatica. Non solo la raccolta fondi, che nelle scorse ore ha raggiunto quota 40 mila euro. Per le famiglie coinvolte nell’esplosione di Bagnatica, sabato 7 giugno è stata organizzata una cena di solidarietà alla Cascina Fuì di Costa Mezzate. “Si tratta di una cena di beneficenza, il cui intero ricavato sarà devoluto alla causa”, si legge in un volantino diffuso in queste ore (l’ingresso è previsto tra le 19 e le 20,30. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata alla Tabaccheria Cortinovis in Via Roma 9, sempre a Costa di Mezzate).

Domenica 8 giugno, anche le offerte delle messe nelle parrocchie di Bagnatica e Cassione andranno alle persone rimaste senza abitazione dopo la fuga di gas che ha devastato una palazzina al civico 7 di via Isolabella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Per gli sfollati di Bagnatica già raccolti 40 mila euro. E sabato cena di solidarietà

Esplosione in una palazzina a Bagnatica, tre feriti gravi. Una quarantina gli sfollati - Un'esplosione devastante ha scosso la tranquillità di Bagnatica all'alba di martedì 27 maggio, provocando gravi ferite a tre persone e costringendo una quarantina di residenti ad evacuare le loro case.

Bagnatica, esplode palazzina. Gravi madre e figlio ustionati, una vicina sepolta dalle macerie. Sfollati 40 inquilini. «Si sentiva puzza di gas»

msn.com scrive: Il boato udito intorno alle 6.20 anche nei paesi vicini. Distrutto un condominio. In ospedale anche il marito e l'altro figlio della donna con le ferite più gravi. Probabile la fuga di gas. I resident ...

Scoppio a Bagnatica: cena di solidarietà e aiuto psicologico per le famiglie sfollate

Lo riporta ecodibergamo.it: LA RACCOLTA FONDI. Sabato alle 20.30 alla Cascina Fui’ di Costa di Mezzate: organizzata dall’associazione «Il paese vecchio in festa» per le famiglie vittime dell’esplosione a Bagnatica.

Bagnatica, i vigili del fuoco cercano la causa dell’esplosione: la comunità abbraccia gli sfollati

Si legge su bergamonews.it: Sabato i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo Antincendio, poi consegnati al pm Guido Schininà: in serata cittadini e parte dell'amministrazione comunale hanno brindato con una decina di famiglie, ...