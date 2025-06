Per gli italiani il pericolo siete voi Capezzone contro Zan

In un contesto politico sempre più acceso, i toni si scaldano e le parole diventano armi affilate. Per gli italiani, il vero pericolo potrebbe essere proprio dietro l’angolo, incarnato nelle parole di chi si confronta con passione e fermezza. Daniele Capezzone e Alessandra... dimostrano come il dibattito pubblico non sia mai scontato, e il rischio è che si perda il senso della misura. Questa sfida tra opposti ci invita a riflettere su cosa davvero minaccia la nostra democrazia.

Se in Parlamento lo scontro tra governo e opposizione sulle misure contenute nel decreto sicurezza, approvato da una maggioranza di 109 voti favorevoli del Senato nella seduta odierna, ha assunto contorni rissosi, non è stato così pacato nei toni neanche il duro confronto sul tema avvenuto nello studio di 4 di Sera tra Daniele Capezzone e Alessandro Zan. Il direttore editoriale di Libero non va molto per il sottile e accusa la sinistra alla quale appartiene l'europarlamentare dem di non essere a contatto con la realtà quotidiana dei cittadini: "Vi do una notizia, la gente ritiene pericolosi voi con le vostre giustificazioni che avete dato su troppe cose, e quando fate la scenata in Senato non vi crede nessuno perché dopo 2 ore prendete il trolley e tornate nel collegio di residenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Per gli italiani il pericolo siete voi". Capezzone contro Zan

