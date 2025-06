Per evitare il rimpatrio morde i poliziotti e ingoia la gomma del cancelliere del giudice di pace

In un episodio che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, un tunisino pluripregiudicato ha tentato di sfuggire al rimpatrio in modo decisamente insolito: mordendo i poliziotti e ingoiando la gomma del cancelliere del giudice di pace. La sua determinazione a restare in Italia si è scontrata con la fermezza degli agenti, che alla fine sono riusciti a mettere fine alla sua fuga. Ma cosa succederà ora?