Pensioni da fame dopo una vita da precari il comitato Inps Sicilia | Un problema sociale

In un'Italia che affronta la crescente crisi del lavoro precario, emerge un drammatico paradosso: dopo una vita di sacrifici, molti si trovano a fare i conti con pensioni da fame. Un recente rapporto del comitato INPS Sicilia rivela che circa un migliaio di lavoratori, pur avendo versato contributi per oltre 35 anni, percepiscono assegni mensili intorno ai 600 euro. Questa situazione solleva interrogativi urgenti su equità e sostenibilità del nostro sistema previdenziale.

"Un migliaio di lavoratori sono appena andati in pensione con un assegno mensile al di sotto o pari alla minima attorno ai 600 euro pur avendo lavorato per almeno 35 anni". E lo stesso problema riguarderebbe tra gli 8 e i 10 mila lavoratori ex precari. Lo denuncia in una lunga nota Valeria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it