Pensioni assegni bloccati | da giugno non prendete neanche più un euro

Da giugno, alcuni pensionati potrebbero trovarsi a mani vuote: l’erogazione degli assegni bloccata potrebbe colpire duramente chi ha già visto la propria situazione economica precarizzarsi. Questo scenario non è solo una questione personale, ma riflette il trend più ampio di un sistema pensionistico in crisi. Una situazione che solleva interrogativi sul futuro della sicurezza sociale e sulla sostenibilità delle pensioni in Italia. Preparati a rimanere informato!

Possibili novità non piacevoli per alcuni gruppi di pensionati che nel prossimo futuro vedranno sospesa l’erogazione. Il sistema pensionistico italiano si basa su un modello prevalentemente contributivo, affiancato da elementi retributivi per chi ha maturato anzianità prima del 1995. Nel sistema contributivo, l’importo della pensione è direttamente collegato all’ammontare dei contributi versati durante la vita lavorativa, rivalutati annualmente in base alla crescita nominale del PIL. Per i lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 1996, una quota della pensione viene calcolata con il sistema retributivo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Pensioni, assegni bloccati: da giugno non prendete neanche più un euro

