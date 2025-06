Pedullà sul rinnovo di Svilar | Il problema è legato all’inserimento della clausola

Il futuro di Mile Svilar al Roma rimane avvolto in un certo mistero, con il club intenzionato a blindarlo tramite un rinnovo. Tuttavia, la questione centrale riguarda l'inserimento della clausola, che potrebbe complicare le trattative. Con le sue prestazioni da protagonista, il portiere serbo rappresenta un tassello fondamentale per il progetto giallorosso, ma ancora tutto è in forse: la strada verso la firma ufficiale è tutta da definire, e l’attesa si fa trepidante.

Una delle questioni di maggior interesse in casa Roma riguarda senza ombra di dubbio il possibile rinnovo di Mile Svilar, protagonista assoluto della stagione giallorossa. Viste le prestazioni del serbo, il club capitolino vorrebbe prolungare il contratto in scadenza nel 2027, anche se al momento la fumata bianca per la firma sembrerebbe ancora lontana. Proprio riguardo la situazione Svilar, si è espresso Alfredo Pedullà in un'intervista rilasciata ai microfoni di Retesport: "La Roma deve impiegare questo tempo per blindare Svilar. Non è un problema di base fissa di ingaggio ma la grana è la clausola che la vorrebbe abbastanza bassa.

