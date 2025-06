Pedullà su Reijnders | Ecco quanto ha ottenuto il Milan per la cessione

Reijnders fa il grande salto verso il Manchester City: un'operazione che segna un nuovo capitolo per il Milan. Secondo Alfredo Pedullà, i rossoneri ambiscono a massimizzare il guadagno da questa cessione, nel contesto di un mercato sempre più competitivo. In un calcio in cui le strategie di vendita si intrecciano con il potere economico dei top club, sarà interessante vedere come il Milan sfrutterà questi fondi per rinforzare la propria rosa.

#Reijnders-#ManchesterCity: il #Milan ha ottenuto più bonus per avvicinarsi e superare, in caso di obiettivi raggiunti, quota 75 milioni via @AlfredoPedulla Tweet live su X

