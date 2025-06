Pedalata lungo il corso del fiume Secchia con Fiab

Sabato 7 giugno, unisciti a “Finché c’è” e pedala lungo il suggestivo corso del fiume Secchia! Questa iniziativa del Comitato “NO Bretella – SI mobilità sostenibile” non è solo un momento di svago, ma un manifesto per la nostra salute e per l’ambiente. In un'epoca in cui la sostenibilità è fondamentale, ogni pedalata conta. Scopri come il tuo contributo possa fare la differenza! Non mancare!

Sabato 7 giugno, nel pomeriggio, si svolgerà "Finché c'è": una pedalata sul percorso natura del fiume Secchia organizzata dal Comitato "NO Bretella – SI mobilità sostenibile", in collaborazione con i Circoli Legambiente di Sassuolo e Modena, FIAB Modena e associazione ARIA.

