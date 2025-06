Pazzali torna presidente di Fondazione Fiera Milano | revocata l’autosospensione

Enrico Pazzali torna a guidare la Fondazione Fiera Milano, riaccendendo i riflettori su un tema cruciale: la gestione della legalità nel mondo degli eventi. La sua decisione di revocare l’autosospensione, nonostante le indagini in corso, solleva interrogativi sul futuro della governance in settori chiave. Un punto interessante? Come questo cambio di leadership influenzerà l’immagine e la fiducia nel sistema fieristico italiano, sempre più scrutinato.

Enrico Pazzali torna presidente di Fondazione Fiera Milano: il manager 61enne, indagato a piede libero, ha revocato l’ autosospensione decisa dopo gli arresti a fine orrobre di alcuni suoi collaboratori, tra cui l’ex superpoliziotto Carmine Gallo ( morto poi a marzo ) e l’informatico Samuele Calamucci, avvenuti nell’ambito dell’ inchiesta sui presunti dossieraggi da parte di Equalize. Il gip di Milano, Fabrizio Filice, aveva respinto per Pazzali la richiesta di arresti domiciliari: la Procura di Milano ha presentato appello al Tribunale del Riesame, ma a oltre sette mesi di distanza ancora non è arrivata la decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pazzali torna presidente di Fondazione Fiera Milano: revocata l’autosospensione

