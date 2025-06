Paurosa carambola sulla Statale motociclista trasportato in eliambulanza al Bufalini

Una drammatica carambola sulla Statale 16 Adriatica a Rimini ha messo in luce i rischi della strada. Un motociclista, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza al Bufalini di Cesena. L’incidente, scoppiato nel tardo pomeriggio di mercoledì, ricorda quanto sia importante prestare massima attenzione alla guida. La sicurezza sulle strade deve rimanere una priorità per tutti noi.

Paurosa carambola sulla Statale 16 Adriatica, nel territorio di Rimini, nel tardo pomeriggio di mercoledì con un centauro rimasto seriamente ferito e trasportato in eliambulanza al Bufalini di Cesena. Il sinistro si è verificato poco dopo le 19 e, dai primi rilievi, pare che un centauro in sella. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Paurosa carambola sulla Statale, motociclista trasportato in eliambulanza al "Bufalini"

