Paura sul bus a Romano | la rapina sfocia in rissa

Una tranquilla mattina a Romano di Lombardia si è improvvisamente trasformata in un momento di terrore. Quel che doveva essere un semplice tragitto si è concluso con una rapina armata e una rissa furiosa, lasciando i passeggeri sotto shock. La scena ha scosso l’intera comunità, evidenziando ancora una volta quanto possa essere fragile la nostra sicurezza quotidiana. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo i dettagli di questa drammatica vicenda.

Romano di Lombardia. Mattinata di paura quella di mercoledì 4 giugno dove un normale viaggio in autobus, a Romano di Lombardia, si è trasformato in un incubo per i passeggeri. Intorno alle 8, durante il percorso verso la stazione ferroviaria, un uomo ha estratto una pistola e ha tentato di rapinare due studenti di origine indiana, minacciandoli e intimando loro di consegnare denaro e cellulari. Il criminale, successivamente identificato come un pregiudicato residente a Fontanella, ha scatenato il panico a bordo non appena ha mostrato l’arma. L’autista ha fermato il mezzo nel piazzale della stazione, dando modo ai passeggeri terrorizzati di scendere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it