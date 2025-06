Paura al cinema durante un film horror | giovani sparano con una pistola da softair in sala

Durante la proiezione di un film horror, il cinema si trasforma in un vero incubo: un gruppo di giovani ha scatenato il panico sparando con pistole softair. Questo episodio inquietante ci invita a riflettere su un fenomeno crescente: l'uso di giochi di ruolo violenti in contesti pubblici. In un'epoca in cui la linea tra realtà e finzione è sempre più labile, è cruciale riaccendere il dibattito sulla sicurezza e sul rispetto negli spazi condivisi.

Momenti di tensione nella serata di domenica scorsa all’interno di un cinema del capoluogo, dove un gruppo di giovani ha seminato il panico tra gli spettatori durante la proiezione di un film horror. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, alcuni ragazzi – una decina in tutto – avrebbero. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Paura al cinema durante un film horror: giovani sparano con una pistola da softair in sala

