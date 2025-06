Paura a Viterbo incendio all’Università della Tuscia | evacuato il polo del Riello

Un incendio ha colpito il polo del Riello all'Università della Tuscia, scatenando paura e l'immediata evacuazione. Fortunatamente, nessun ferito, ma l’episodio riporta l'attenzione su un tema cruciale: la sicurezza nelle strutture educative. In un momento in cui le università si stanno adattando a nuove sfide, è fondamentale garantire ambienti sicuri per studenti e personale. I Vigili del Fuoco sono già al lavoro per fare chiarezza sulle cause.

Incendio all'Università della Tuscia: evacuato il polo del Riello a Viterbo. Nessun ferito, Vigili del Fuoco al lavoro e autorità che invitano ad evitare la zona. In corso le indagini sulle cause.

