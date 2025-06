Paura a Viterbo in fiamme l’Università della Tuscia Gli studenti | “Il cielo è diventato nero”

Un dramma si è abbattuto sulla Tuscia: un incendio devastante ha distrutto il tetto della facoltà di Agraria, lasciando studenti e docenti in fuga tra le fiamme. Il cielo si è annerito, testimone di una notte di paura e incertezza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l'intervento dell'esercito sottolinea la gravità della situazione. Continua a leggere per scoprire come si sta affrontando questa emergenza.

Un incendio ha devastato il tetto della facoltà di agraria alla Tuscia. Evacuati studenti e docenti, nessun ferito. Intervenuto anche l'esercito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

