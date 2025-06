Paul Pogba vicino al rientro? Contatti avviati con una squadra potrebbe riaffrontare i bianconeri in quella competizione

Paul Pogba è pronto a tornare protagonista sui campi di calcio. Dopo il lungo stop e la squalifica per doping, le voci di un suo possibile ritorno si fanno sempre più insistenti: contatti avviati con una squadra di rilievo potrebbero riportarlo a sfidare i suoi vecchi avversari, magari proprio contro la Juventus. Uno scenario che entusiasma tifosi e addetti ai lavori, e che potrebbe cambiare gli equilibri della prossima stagione. Restate sintonizzati, perché il grande ritorno di Pogba potrebbe essere dietro l’angolo.

